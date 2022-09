Début de la nouvelle saison à l'entrepôt de Mulhouse : On retrouve notre rendez vous hebdomadaire avec la salle de spectacle d’humour mulhousienne. On vous rappelle qu’à L'Entrepôt chaque jeudi, vendredi et samedi, un spectacle d’humour est proposé. Et ce soir vous pourrez découvrir le spectacle “ Traqueurs de nazis” avec Oldelaf et Arnaud Joyet. ET ce show est vraiment un mélange des genres avec à la fois de la musique et du théâtre

Traqueurs de nazis c’est ce soir et demain 20h30. Plus d’infos

Soirée des influenceurs : Soirée prévue ce soir à Xperience Park Wittenheim. Trampoline, parcours ninja warrior, réalité augmentée … Et ce soir vous pourrez profiter des toutes ses infrastructures mais en plus vous pourrez faire la fête et vous éclater avec les plus gros influenceurs Tik Tok et Insta de la région.

La soirée des influenceurs c’est à partir de 19h ce soir à Xperience Park Wittenheim.

Les Mulhousiennes : Courir pour la lutte contre le cancer. C’est que ce que vont faire cette année encore Les Mulhousiennes. C’est le gros événement sportif et caritatif du week- end. Les femmes s’élanceront en courant ou en marchant dimanche matin du stade de l'Ill pour une boucle de 5 km. Demain après midi dès 14h, ce sont les enfants qui vont mettre toute leur énergie dans leur course.

Pour celles et ceux qui se posent la question, la couleur des tee-shirts cette année, c’est lilas. Il y aura une vague violette dimanche dans les rues de Mulhouse.