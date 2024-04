Chantal Ladesou à l’Eden de Sausheim

Chantal Ladesou illumine l'Eden de Sausheim ce soir avec son spectacle "On the road again". L'humoriste promet de nous entraîner dans un voyage au cœur de ses anecdotes, entre sa vie, son métier et sa famille, avec cette touche d'ironie et de dérision qui la caractérise si bien. Mais ce qui rend cette soirée encore plus spéciale, c'est que Chantal Ladesou et son équipe ne se contenteront pas de monter sur scène, ils vont la révolutionner ! Rendez-vous à 20h pour une soirée inoubliable à l'Eden de Sausheim.

Une nouvelle soirée IMPROLAB à Saint Louis

Ce soir à Saint Louis, ne manquez pas la nouvelle soirée IMPROLAB à l’Entrepote, en compagnie de la talentueuse troupe de l'Athila de Saint-Louis ! Chaque mois, ces comédiens improvisateurs nous étonnent avec des thèmes différents à chaque représentation. Ce soir, place à "La Musicale" ! Préparez-vous à être transportés au rythme de la musique lors de cette soirée d'improvisation. Rendez-vous à 20h30 pour un moment de divertissement garanti, et c'est gratuit !

Comédie musicale ce soir à Strasbourg

À Strasbourg, plongez dans l'univers enchanteur de la comédie musicale "Bernadette de Lourdes" ce soir au zénith. Après avoir conquis le cœur de plus de 150 000 spectateurs à Lourdes, cette magnifique reconstitution historique des apparitions à Bernadette Soubirous est en tournée dans toute la France. Vivez l'émotion de cette histoire et laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes de Grégoire. Rendez-vous dès 20h pour une soirée magique au zénith de Strasbourg.