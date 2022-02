MUNSTER : L’antenne du Secours Populaire de Munster vous invite à participer à leur “Vente Au Sac”. Le principe est simple : vous achetez un sac de 50L à 5€ sur place que vous pouvez remplir de vêtements d'occasion. Ça se passe aujourd’hui de 9h à 17h dans les locaux du Secours Populaire de Munster. Toutes les infos sur le site du secours populaire.

RIXHEIM : La salle de Spectacle du Trèfle vous propose une soirée d’improvisation dansée, soirée organisée dans le cadre du festival de danse jazz d’hiver. Plusieurs danseurs professionnels présent sur la scène et c’est sera à vous public de choisir différentes musiques, différents thèmes et les danseurs improvisent. Le spectacle commence à 19h30. Infos et réservations sur la page Facebook Centre Cynthia Jouffre.

STRASBOURG : Berrywam, le groupe de Human Beatbox, champion du monde de beatbox sera présent ce soir dès 19h30 à la Laiterie de Strasbourg. Des billets sont encore disponibles sur le site de la Fnac.