Randonnée en raquette possible dans les vosges : La neige a enfin fait son retour sur les sommets! Une très bonne nouvelle …. Si vous avez envie de vous évader un instant en montagne en pratiquant la randonnée en raquettes, c’est possible ! Avec Ugo, accompagnateur en montagne et guide-animateur nature. Car la balade en raquette sera aussi l’occasion de découvrir les petits secrets de la nature en hiver.

Ce sont des randonnées en demi-journée , à partir de 10 ans, chaque jour de 09 à 12h ou de 14h à 17h.

Réservation obligatoire. www.elsass-altitude.fr

Ouverture de la saison 2023 à la comète de Hésingue : Toute l’équipe de la salle culturelle la Comète sera ravie de vous accueillir ce soir pour vous présenter l’intégralité de la nouvelle saison . Dans un premier temps, vous découvrirez les spectacles prévus cette année , et ensuite vous pourrez profiter du premier spectacle : Ô de Mon Chéri. Un moment musical avec 4 beaux artistes sur scène.

Cette soirée de présentation débute ce soir à 19h30 à la complète de Hésingue.

Vous pourrez réserver en premier les meilleures places pour les spectacles qui vous intéressent.

Plus d’infos sur : https://www.lacometehesingue.fr

Une collecte de sang ce mardi à Rouffach :

Un don du sang possible à partir de 16h cet après midi jusqu’à 19h30. RDV pour les personnes majeures et en bonne santé. Cette collecte sera organisée à l'ancien hôtel de Ville , situé place de la République.

On vous rappelle qu’un don sauve 3 vies. Et qu'il est plus que jamais important de se mobiliser car depuis des mois, les réserves sont basses et les dons moins nombreux .