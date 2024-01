Collecte mobile de don du sang

Chaque semaine, il est rappelé l'importance de contribuer en donnant un peu de son sang afin de sauver des vies ou d'apporter une aide précieuse aux patients dans le cadre de leurs traitements. Aujourd'hui, plusieurs collectes sont prévues. Rendez-vous à Pfastatt, à la Maison des associations de 15h30 à 19h, à la Cité sainte Barbe de Wittenheim à partir de 16h30, ou encore à Muespach à 16h, à la salle polyvalente. Demain, vous pouvez vous rendre à Ottmarsheim, Lièpvre, St Hyppolite, ou encore Ribeauvillé.

Soirée apéro à la librairie Bisey de Mulhouse

Cette soirée s'adresse aux amateurs de lecture. C'est un moment de rencontre avec l'auteure Carole Martinez, une écrivaine primée qui sera présente ce soir à Mulhouse pour échanger avec ses lecteurs, parler de son dernier roman, et partager un verre de l'amitié. L'événement est gratuit et se déroule de 19h30 à 20h30 à la librairie Bisey de Mulhouse. Pour plus d'informations, consultez le site www.bisey.eu.

Les Nuits de la lecture débutent demain partout dans le Haut-Rhin

Les "Nuits de la lecture" sont un événement national organisé pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. L'objectif est d'inviter le public à se réunir lors de milliers d'événements physiques et numériques autour du thème du corps. Des ateliers, des lectures, des contes et des déambulations littéraires auront lieu à Colmar dans plusieurs endroits, à Mulhouse à la bibliothèque de Bourtzwiller et à la bibliothèque grand-rue, ainsi qu'à la médiathèque de Munster. Retrouvez le programme complet sur www.nuitdelalecture.fr.