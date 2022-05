Mulhouse : L’artiste aux 15 années de carrière et plus de 4 millions d’albums vendus sera sur la scène du parc expo de Mulhouse ce soir. Christophe Maé présentera son nouvel album “Mon Paradis” avec un show ambitieux qui réserve de nombreuses surprises ! RDV dès 21h. Le concert de Christophe Maé est organisé dans le cadre de la foire expo de Mulhouse. Les billets du concert donneront accès à l'espace Foire entre 14h et 19h15.

Sausheim : L'association Accueil Enfant de Tchernobyl vous propose d’assister à une soirée concert-spectacle entièrement au bénéfice du peuple ukrainien, avec entre autres des artistes du paradis des sources de Soultzmatt. L’entrée est libre et durant la soirée vous serez libre de faire un don. Cette soirée de solidarité débute à 20h30 à l’Eden de sausheim.

Mulhouse : Soirée mystère à la Nef des Sciences.Et comme cette soirée porte bien son nom on n’en sait pas grand chose…. Si ce n’est que le public devra mettre ses sens en éveil en participant à des activités conviviales. Il faudra aussi découvrir le métier mystère des intervenants. La soirée sera clôturée par un concert d’improvisation. Pour cette soirée mystère, RDV à la Nef des sciences ce soir dès 18h30.