Le retour du Fun Car Show :

Depuis 1980, le Fun Car Show à Illzach est un événement incontournable pour les passionnés de belles mécaniques. Ce rassemblement, le plus important en Europe pour les voitures customisées, revient pour sa 42ème édition ce week-end de Pentecôte. Au programme : 500 voitures d’exception, des concerts, l’élection de Miss Pin Up Fun Car, et une convention pop culture. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Rendez-vous samedi, dimanche et lundi sur le parking du stade Biechlin à Illzach, près de l’espace 110.

Toujours dans la mécanique avec du BMX Race :

Cette semaine, ne manquez pas la 5ème manche du Championnat Nord Est BMX race. La course se déroulera ce dimanche de 10h à 16h sur le circuit BMX de Cernay. Une journée promettant un beau spectacle avec les meilleurs pilotes BMX du Nord Est. L’entrée est gratuite, avec buvette et restauration sur place. Rendez-vous donc ce dimanche à Cernay, en partenariat avec FLOR FM!

Ne manquez pas le festival des cocktails à Mulhouse :

Dans le cadre de la Foire de Mulhouse, le festival des cocktails fait son grand retour demain au parc expo de Mulhouse. Avec 250 exposants et de nombreuses activités sur le thème du Mexique, notamment ce festival des cocktails. Profitez de bars à cocktails et mocktails, de démonstrations de barmen, de danses traditionnelles, et des Happy Hours. Pour finir la journée en beauté, dès 20h dimanche, le DJ Alex Da Kosta se produira (présent également vendredi soir). Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur foiredemulhouse.fr.