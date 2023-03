Salon énergie habitat Colmar : Ce salon s'installe aujourd’hui au Parc Expo colmarien pour une nouvelle édition. Les experts de l'habitat vous y attendent pour partager leurs savoir-faire ! On vous parlera construction, rénovation aménagement intérieur, extérieur et économie d’énergie bien sûr.

La thématique est « mieux vivre dans son habitat ».

Ce salon énergie habitat commence aujourd'hui à 10H et s’achèvera lundi soir. RDV au parc expo de Colmar. Plus d’infos sur www.energiehabitat-colmar.com

Tjs à Colmar, c’est parti pour la Foire de printemps : C’est demain précisément que débutera cette grande fête foraine.

Manèges à sensation ou manèges enfantins, stands de jeu, gourmandises. Il y aura tout ce qu’il faut pour se faire plaisir. C'est un rendez-vous incontournable pour toute la famille. Cette foire marque traditionnellement l'arrivée du Printemps à Colmar.

Cette foire du printemps commence demain place Scheurer Kestner et se terminera le 02 avril. Il y aura 2 journées avec des tarifs réduits. le mercredi 22 mars et le mercredi 29 mars de 14h à 23h

Kev Adams ce week end à Strasbourg : 3 ans après son dernier show événement, Kev Adams est de retour. L’humoriste revient avec un nouveau spectacle différent de tout ce que vous avez pu voir jusque là. C’est lui qui l’explique.

En fait, Kev Adams est plus cash, et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui à 30 ans.

Ce one man show s’appelle Miroir et il est à découvrir demain soir au Zénith de Strasbourg.

Il reste quelques places, plus d'infos sur https://www.zenith-strasbourg.fr/evenement/kev-adams/