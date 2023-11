Grosse soirée au Phare à Altkirch

Ce soir, le Phare à Altkirch accueille une soirée Génération 2000. C'est l'endroit idéal pour faire la fête en musique avec les meilleurs hits des années 2000 mixés par DJ Mast. Une soirée à ne pas manquer, animée par Florfm, à vivre pleinement ce soir au Phare à Altkirch.

Deux belles affiches ce week end au Noumatrouff de Mulhouse

Au Noumatrouff de Mulhouse, deux affiches exceptionnelles vous attendent également. Ce soir, le trio LEJ composé de Lucie, Elisa et Juliette vous offre un concert à ne pas rater. Connus pour leurs mashups populaires sur internet, leur créativité est incontournable chaque été. Venez découvrir l'étendue de leur talent dès 20h ce soir au Noumatrouff. Et demain, plongez dans une soirée rap avec Scylla, présentant son premier album solo "Abysses", sorti il y a quelques mois. Le concert débutera à 20h.

N'oublions pas le concert de Claudio Capéo au Zénith de Strasbourg demain. Avec plus d'un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un incontournable de la nouvelle scène française.

C’est le retour de Bédéciné à Illzach

C'est le grand retour de Bédéciné à Illzach ! Un week-end dédié à l'univers de la Bande Dessinée vous attend, avec la présence d'une centaine d'auteurs et d'illustrateurs contemporains prêts à rencontrer leur public et à offrir des séances de dédicaces. De nombreuses animations sont également prévues, allant des expositions aux spectacles, en passant par des initiations et des lectures animées. La 38e édition de Bédéciné débutera dès demain à 10h pour se clôturer dimanche soir à 18h. Rendez-vous à l'Espace 110 d’Illzach pour plonger dans cet univers captivant.