Balade sur le Rhin : L’Alsace s’apprête à connaître un bel épisode de douceur. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une balade sur le Rhin.

Le Rhin, c'est bien sûr le fleuve qui fait le trait d'union entre la France et l'Allemagne ! Une promenade d’une ou deux heures en fonction de la formule choisie avec passage d’écluse. C’est au départ du centre ville de Breisach am Rhein en Allemagne. Plusieurs départs chaque jour. Renseignements et réservations au 03 89 72 56 66.

Il est toujours possible de tester la plongée à Mulhouse : C’est à la piscine Pierre et Marie Curie qu’un baptême de plongée sous-marine est proposé. L'AS Mulhousienne Plongée met à disposition tout le matériel nécessaire pour découvrir cette discipline. Si ça vous tente, rdv chaque lundi jusqu’au 19 décembre, dans le grand bassin de la piscine Pierre et Marie Curie de mulhouse.

L’association a une page facebook si vous souhaitez en savoir plus.

Un labyrinthe spécial Halloween chez Sensas : Le parcours vous met au défi de relever différents challenges de toutes sortes.

Depuis ce week-end, Sensas a transformé son parcours pour la période d’Halloween en le rendant un brin plus effrayant ! Le labyrinthe est rempli d’épreuves encore plus macabres et mystérieuses !

Les groupes de 4 à 15 personnes passent de pièces en pièces pour avancer dans le jeu. Pour jouer, il faut impérativement s’inscrire en allant sur leur site internet. Ce parcours spécial Halloween est en place jusqu’au 27 novembre.