Un concours de dessin à Mulhouse

À Mulhouse, l'Office du Tourisme organise un concours de dessin qui tombe à point nommé, juste avant les vacances scolaires. Ce concours est ouvert à tous, des plus jeunes aux plus âgés, offrant une excellente opportunité d'occuper les enfants et les adolescents.

Les participants peuvent choisir entre deux thèmes pour leurs dessins : "Dessine ta citrouille préférée !" ou "Paysage d'automne". Les cinq plus beaux dessins de chaque catégorie d'âge seront récompensés avec des prix tels que des places de cinéma Kinepolis, des livres et d'autres surprises. Vous pouvez déposer vos créations à l'Office de Tourisme jusqu'au 27 octobre 2023. N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées et l'âge de l'enfant au dos de l'œuvre.

Une expo Egypte ancienne à découvrir à Colmar

A Colmar, une exposition sur l'Égypte ancienne est actuellement disponible au musée d'histoire naturelle. Avec une histoire de plus de 3 000 ans, l'Égypte antique a toujours été source de fascination. Vous aurez l'occasion d'admirer trois momies égyptiennes sur place et de découvrir toutes les croyances de cette époque. La collection sur l'Égyptologie est une exposition permanente, mais aujourd'hui, une visite guidée est proposée à 10h30. Rendez-vous au musée d'histoire naturelle de Colmar pour en savoir plus.

Collecte mobile de don du sang

Il est prévu plusieurs collectes mobiles de don du sang dans le Haut-Rhin. Ces collectes visent à faciliter la participation citoyenne de chacun. Aujourd'hui, mardi, vous pouvez vous rendre à la collecte de Niederhergheim de 16h à 19h30 ou à Gueberschwihr à partir de 16h30. Demain, mercredi, les équipes de l'EFS seront présentes à Riedisheim à l'Aronde dès 15h30, ainsi qu'à la salle des fêtes de Beblenheim à partir de 16h30.

Pour obtenir davantage d'informations sur le don de sang, veuillez consulter le site efs.org. Il est essentiel de rappeler que pour participer, il faut être majeur, être en bonne santé et apporter une pièce d'identité. En reconnaissance de votre générosité, une collation sera offerte à tous les donneurs.