ALSACE : La course “Les Mulhousiennes” qui aura lieu dimanche à 10h au stade de l’Ill. Demain samedi aura lieu la course des Kids, les enfants. A cette occasion, 13 ans déficients visuels ont créé un groupe appelé “Challenge Guide” lancé par Emelyne Verkamer. Malgré leur handicap, le groupe va participer à la course avec un guide. Les Mulhousiennes financeront une imprimante 3D pour l’institut le Phare à Illzach qui gère la scolarité. Vous pouvez venir les encourager demain dès 14h.

WINTZENHEIM : Rendez-vous dimanche de 9h à 17H à la Halle des Fêtes de Wintzenheim pour la brocante geek et jouets anciens. Vous pourrez y trouver des livres, des figurines, des playmobils, des jeux vidéos, des consoles aussi. Les informations sur la page Facebook Jouets Anciens & Geek.

ISSENHEIM : Ce week end aura lieu le Festival d’art urbain et de musique du côté d’Issenheim appelé “Ca va bomber à Issenheim”. Rendez-vous donc à la mairie d’Issenheim demain de 14h à 22h30 et dimanche de 10h à 19H pour le festival avec au programme un skatepark, des expos, du graffiti, des concerts, des set DJ… Les infos sur le Facebook de la ville d’Issenheim.