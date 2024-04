Plaisirs ludiques et rétro à Kaysersberg Vignoble

Une occasion à ne pas manquer pour les adolescents ! La médiathèque de Kaysersberg Vignoble invite les jeunes âgés de 10 à 16 ans à se retrouver pour une soirée divertissante. Au programme : jeux de société, jeux vidéo sur tablette, et rétro-gaming, selon les préférences de chacun.

Cet événement ludique se déroulera ce soir à 17h à la médiathèque de Kaysersberg, ainsi que le 16 mai prochain à la même heure. Notez déjà cette date si vous êtes intéressés.

Enchantement à l'Entrepôt de Mulhouse

Ce soir marque l'arrivée de Léon le magicien sur la scène mulhousienne. Assistez à un spectacle unique, mêlant rires et étonnements, avec des tours de magie et des expériences mentales époustouflantes. Des objets disparaitront, des pensées prendront forme... Un spectacle interactif, drôle et stupéfiant vous attend.

Léon le magicien se produira ce soir, demain et samedi à l'entrepôt de Mulhouse.

Soirée barbecue avec le Crous de Mulhouse et l’Université de Haute-Alsace

Bonne nouvelle pour les étudiants en Alsace ! Le Crous de Mulhouse et l'Université de Haute-Alsace organisent leur barbecue de fin d'année ce soir sur le campus du Grillenbreit à Colmar. Chaque étudiant se verra offrir un sandwich et une boisson. Une soirée conviviale en perspective, accompagnée de FLOR FM.

Plus d'infos ICI.