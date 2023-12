Derniers jours pour profiter du marché de noël de Kaysersberg

Le marché de Noël de Kaysersberg est reconnu comme l'un des plus authentiques et renommés de la région. Chaque année, il attire un grand nombre de visiteurs, séduits par le cadre enchanteur de Kaysersberg (élu village préféré des Français en 2017) et par l'ambiance féerique créée par ses décors, illuminations et chalets.

Encore ouvert aujourd'hui et demain de 10h à 20h, il faudra ensuite patienter jusqu'à l'année prochaine pour en profiter à nouveau. Attention, ce marché de Noël est très prisé. Pour éviter les tracas liés aux embouteillages et au stationnement, pensez à utiliser la navette spéciale de Noël, permettant d'arriver sereinement dans ces communes et de profiter pleinement de l'événement. Pour plus d'informations, consultez https://www.navettedenoel.fr/.

Animations de Noël à Saint-Louis

Chaque année, à l'approche de Noël, toute l'Alsace se transforme et Saint-Louis n'échappe pas à cette tradition. La ville propose un programme complet d'animations, notamment une patinoire synthétique et écologique installée sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Un animateur sera présent pour divertir les enfants avec des jeux pendant leurs sessions de patinage. Cette patinoire est ouverte toute cette semaine de 16h à 19h, puis de 10h à 19h pendant les vacances scolaires.

Également sur la place de l'Hôtel-de-Ville, un spectacle d’automates plonge les spectateurs dans l'univers magique du Père Noël. C'est un spectacle enchanteur à découvrir à Saint-Louis jusqu'au 7 janvier.

Afterwork de Noël à Lièpvre

L'équipe de la Ferme d’Argentin vous convie à un Afterwork entre collègues, amis ou en famille, autour d'une délicieuse tarte flambée, d'un verre de vin chaud ou de jus de pomme chaud. Profitez-en pour participer à de petits ateliers de bricolage, créant ainsi de charmantes décorations de Noël, ou pour vous divertir avec des jeux sur le thème des animaux et de la ferme.

Le site ouvre ses portes à partir de 17h45, avec des animations de 18h à 20h. L'entrée est gratuite.