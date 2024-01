Soirée laser game pour les étudiants à Mulhouse

Ce soir, ne manquez pas l'événement incontournable pour les étudiants en Alsace, diffusé en exclusivité sur FLOR FM. À partir de 19h, le Clous de Mulhouse vous convie à une soirée Laser Game au Kinépolis. L'entrée est libre et accessible à tous les étudiants alsaciens. Chacun pourra profiter de deux parties gratuites. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur : https://www.crous-strasbourg.fr/evenement/soiree-lge/

Pièce de théâtre comique à l'Entrepôt de Mulhouse

Plongez dans l'univers hilarant de "Surprise Partie" à l'Entrepôt de Mulhouse. Cette comédie met en scène l'histoire de Laurent et Franck, deux frères que tout oppose. Alors que Laurent est un gagnant dans tous les domaines, Franck, quant à lui, est un perdant récemment abandonné par sa femme. Dans une tentative de renouer des liens avec son frère, Franck organise une Surprise-Party exceptionnelle pour l'anniversaire de Laurent. Cependant, l'arrivée imprévisible d'une jeune femme complique la soirée. "Surprise Partie" vous attend ce soir, demain et samedi à 20h30. Pour plus d'informations et réservations, visitez lentrepot.org.

Afterwork ce soir à Horbourg Wihr

Rendez-vous ce soir à partir de 19h au Lounge Beer, rue de Strasbourg à Horbourg Wihr, pour un afterwork inoubliable. Au programme : une ambiance assurée par un DJ, du babyfoot, des fléchettes, des tartes flambées, ainsi qu'une variété de bières et cocktails à des tarifs spéciaux pour l'afterwork (avec modération). Rejoignez-nous pour une soirée détente et conviviale au Lounge Beer.