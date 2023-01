Après midi jeux enfants à Horbourg Wihr : La ludothèque de Horbourg-Wihr a le plaisir d'organiser cette après-midi jeux, à destination des enfants âgés de 5 à 10 ans. Au Programme des jeux en tout genre : jeux de dés, de cartes, de plateau, de réflexion, de coopération, d'ambiance et plus encore! L'événement aura lieu entre 14 et 17H. Mais appelez la ludothèque encore ce matin pour inscrire votre enfant. Inscription par téléphone 03.89.24.94.62 ou par mail à ludo.horbourg@gmail.com

Les jumeaux Steven et Christopher à l'entrepôt de Mulhouse : Ils débarquent avec le nouveau spectacle nommé “Bonjour, au revoir s’il vous plaît, merci !”. Cela fait plus de 10 ans que les jumeaux racontent leur vie sur scène avec évidemment beaucoup d’humour et beaucoup d’authenticité. Dans ce nouveau show, les jumeaux racontent encore leur double vie mais surtout ils commencent à se poser des questions existentielles sur leur vie et sur la vie en générale.

Steven et Christopher les jumeaux sont à découvrir ce soir et demain à l'entrepôt de Mulhouse. Info et résa sur lentrepot.org

Soirée Karaoké à la Loge du temps : Une soirée pour que vous puissiez vous amuser et vous faire plaisir en chantant et pourquoi pas aussi en dansant. Cette soirée karaoké est ouverte à tous , elle aura lieu non pas ce soir mais demain à la Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas. C’est gratuit mais il faut s’inscrire via leur site internet L’accueil commence à 19h00, le karaoké lui débute à 19h30. Une petite restauration sera proposée sur place.

Inscription : lalogedutemps.4escape.io/booking/2023-01-19

Vous pouvez demander plus d’info par mail à contact@lalogedutemps.fr