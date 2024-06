Braderie d’été à Mulhouse

La Grande Braderie d’été fait son retour dans les locaux de l'Association Générale des Familles. C'est l'occasion de se faire plaisir à petits prix avec des vêtements et des chaussures pour enfants et adultes. Cette braderie aura lieu demain, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h puis de 14h à 17h. La semaine suivante, à partir de mercredi, la braderie reprendra avec cette fois des articles de brocante, petit électroménager, livres, linge de maison, jouets, etc. Pour plus d'informations, visitez le site http://agf68mulhouse.wixsite.com.

Nouvelle possibilité de profiter d’une visite guidée chez Soléa

Le transport public mulhousien, Soléa, vous invite à découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance. Vous visiterez le poste de contrôle et les ateliers de maintenance, l'occasion de retracer les 130 ans d’histoire de Soléa et de voir l’évolution des bus et trams. Une visite est prévue cet après-midi, mais elle est malheureusement complète. D'autres sessions sont prévues, la prochaine étant le 16 juillet de 14h à 15h. Il est impératif de réserver sur http://www.tourisme-mulhouse.com. Accessible à partir de 6 ans.

Escape game éphémère à Westhalten

Un escape game éphémère unique se tiendra à la cave Damien Schlegel à Westhalten. Le but du jeu sera de résoudre le mystère entourant la mort d’Antoine de Saint-Exupéry en suivant la piste de 7 avions légendaires dans un musée hors du commun. Ce jeu inclut une immersion dans un musée d'aéromodélisme et une dégustation de vins. Plusieurs sessions de jeu auront lieu ce samedi et la réservation est obligatoire. Pour plus d'informations, consultez le site http://odycmatch.fr. Attention : l'escape game est interdit aux moins de 18 ans.