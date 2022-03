SAUSHEIM : La salle de l'Eden de Sausheim accueille dès 20h ce soir le groupe KYO, en tournée après la sortie de leur album “La part des lions”. La billetterie est encore ouverte sur le site de l’Eden de Sausheim.

ALSACE : Nous sommes au mois de Mars, il y a donc encore des évènements autour de Carnaval qui sont organisés en Alsace. Rendez-vous tout le week-end à Rouffach et Staffelfelden pour un bal masqué et la cavalcade du carnaval. Les programmes du week-end à retrouver sur les pages Facebook : Carnaval de Rouffach et Omsc-Staff.

ALSACE : Plusieurs bourses aux vêtements spécialement pour les enfants sont organisées ce week-end : à la salle du théâtre de Ribeauvillé demain toute la journée, la MJC d'Ungersheim ou encore à la salle Kastler de Horbourg-Wihr demain et dimanche. Toutes les précisions sur le site bourse-aux-vetements.org