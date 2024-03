Une bourse aux livres débute à Habsheim

- Une grande bourse aux livres démarre ce lundi au Rothüs à Habsheim.

- Des milliers de livres pour enfants, adolescents et adultes, classés par thèmes, seront disponibles à des prix très abordables.

- Choix varié incluant romans, livres de développement personnel, de cuisine, d’histoire, et plus encore.

- Les bénéfices seront reversés à l’APF France Handicap pour financer des actions en faveur des personnes handicapées du département.

- Horaires : de 10h à 18h toute la semaine.

Exposition sur la sexualité à la Nef des Sciences

- Dans le cadre du mois de la santé et de la recherche médicale dans le Grand Est, une exposition sur la sexualité est organisée à la Nef des Sciences.

- Met en avant l’importance du respect, de la liberté et de la tendresse dans les relations.

- Informations pour promouvoir la santé sexuelle et le bien-être.

- Dates : Jusqu’au 31 mars de 14h à 17h. Entrée libre et gratuite.

Salon Énergie Habitat à Colmar

- Dernier jour aujourd'hui au parc expo de Colmar.

- Conseils de professionnels sur la construction, rénovation, aménagement, énergie renouvelable et écologie.

- Découvrez les dernières nouveautés et innovations dans le domaine de l’immobilier.

- Rendez-vous incontournable pour les projets liés à l’habitat.

- Horaires : Jusqu’à 18h.

Plus d’informations sur www.energiehabitat-colmar.com