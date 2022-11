Portes ouvertes au domaine Weinzaepfel : C’est un domaine viticole familial situé au cœur de Soultz. Domaine qui ouvre ses portes au public samedi et dimanche. Vous pourrez visiter les caves, échanger avec les professionnels, découvrir les nouvelles cuvées etc… Cerise sur le gâteau un mini marché de noël sera mis en place. De quoi nous plonger dans une jolie ambiance.

Les Portes Ouvertes du domaine Weinzaepfel c’est ce week end, 3 rue de la chapelle à Soultz. Restauration possible sur place.

Retour à Illzach de Bédéciné : Demain et dimanche, le festival de bande dessinée revient pour une 37e édition. Chaque année, près de 15 000 visiteurs se rendent sur place pour rencontrer la centaine d’illustrateurs et auteurs présents. Tous seront là pour des séances de dédicaces et un ptt moment d’échange. Présence par exemple de Achdé, c’est le dessinateur de Lucky Lucke. Sur place aussi des ateliers, expositions, animations etc..

Bédéciné c’est samedi et dimanche de 10 à 18h à l’Espace 110 d’Illzach.

Tattoo Convention : C’est au Parc Expo de Mulhouse que l'événement aura lieu tout ce week end. Des dizaines d'artistes tatoueurs, venus de toute la France, font le déplacement. Nous pourrons voir les artistes réaliser des œuvres sur la peau de leurs clients. Il sera aussi possible de se laisser tenter par des motifs « flashs » (des petits tattoo dessinés par le tatoueur, facilement réalisables dans les conditions d'une convention).

La Tattoo Convention c’est samedi et dimanche à Mulhouse