KINGERSHEIM : La salle d’escalade Climb Up à Kingersheim propose toute la semaine jusqu’à dimanche aux étudiants de la région de venir grimper les différents murs d’escalade à tarif réduit : 5€ l’entrée et le matériel est prêté gratuitement. Il faut présenter une carte étudiante pour bénéficier du tarif.

SAINT-LOUIS : L’établissement français du sang continue les différents appels en France et en Alsace pour récolter un maximum de sang qui est encore et toujours en dessous des réserves. Aujourd’hui vous pouvez donner votre sang au Foyer de Saint Louis de 15h30 à 19h30. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire. Les infos sur le site de l’efs.

SOULTZ : Bon plan pour les vacances et Halloween. Le 29 et 30 Octobre, l’association ACAP et DP vous propose de participer à l’évènement “La nuit du corbeaux”. L'évènement a lieu rue de l’école donc à Soultz et le principe est simple : Dès la tombée de la nuit, de nombreux comédiens déguisés et maquillés vont tout faire pour vous faire peur. La journée, les enfants sont également invités à se faire des petites frayeurs sans les faire cauchemarder non plus. Les billets sont déjà disponible sur le site acap-dp.fr.