Séance ciné ce soir à Riedisheim : C’est le film “la grande illusion” qui sera diffusé à la Grange de Riedisheim. Un vieux film qui nous plonge dans la première guerre mondiale. L’histoire de 2 soldats français prisonniers qui vont creuser un tunnel secret pour prendre la fuite.

La projection du film sera accompagnée de plusieurs animations et puis le film sera suivi d’une discussion avec un journaliste spécialisé en ciné.

Soirée animée et enrichissante ce soir à la Grange de Riedisheim. RDV à partir de 20h.

Danse bien être et relaxation à Huningue : Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui ont envie de bouger sur différentes musiques sans savoir danser , celles et ceux qui ont envie de se défouler avant de se relaxer..

L’activité propose de l’expression corporelle, de la gym douce et de la relaxation. Il y a une séance d’essai ce matin dès 9h45 puis une autre jeudi 19h. RDV au Cosec de Huningue à chaque fois.

Halloween se fête dans les châteaux forts : Le château du Lichtenberg Alsace se met dans l’ambiance. Soirées effrayantes pour les adultes les week-ends. Une enquête immersive est prévue le 31 octobre. Un jeu durant lequel il faudra résoudre des énigmes. Dès aujourd'hui place à la magie de Halloween, l’occasion de découvrir le château de Lichtenberg à la tombée de la nuit. Une visite entre les citrouilles et toiles d’araignées en passant par le cimetière hanté. C’est familial, donc adapté aux enfants.

La magie de Halloween au château du Lichtenberg c’est dès aujourd’hui de 14 à 20h. Info et résa