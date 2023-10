Le début du festival cinoch

Le Festival Ciné-Jeunesse de Rixheim, baptisé Cinoch', est de retour avec le thème passionnant de "Cinoch' à l'aventure !" Ce festival est spécialement conçu pour les enfants et leurs parents, proposant une programmation dédiée, comprenant environ quinze films à découvrir au cinéma La Passerelle, ainsi que des ciné-concerts et des ateliers pédagogiques liés au cinéma. Cet événement est solidement ancré depuis près d'un quart de siècle et débute aujourd'hui, se poursuivant jusqu'au 31 octobre prochain. Pour plus d'informations et pour réserver des billets, veuillez visiter le site de La Passerelle à l'adresse www.la-passerelle.fr.

Une action aujourd'hui au centre périnatal de Guebwiller

Aujourd'hui, une action spéciale se déroule au centre périnatal de Guebwiller, à l'occasion du 20e anniversaire du centre et de la Semaine mondiale de l'allaitement. De 9h à 20h, des ateliers variés sont proposés aux jeunes mamans, notamment des ateliers de massage et de portage de bébé. Vous pourrez également obtenir des conseils sur l'allaitement et découvrir une exposition photo. À 18h, une conférence-débat sur le thème de l'allaitement et de la reprise du travail aura lieu. L'événement se déroule au centre périnatal de l'hôpital de Guebwiller.

Visite dansée au musée Unterlinden de Colmar

En outre, une visite très originale est prévue aujourd'hui et demain au musée Unterlinden de Colmar. Une danseuse et chorégraphe a créé un spectacle qu'elle présentera devant le célèbre retable d'Issenheim, le tableau le plus renommé du musée de Colmar. À travers sa performance, la danseuse Aurélie Gandit invitera les visiteurs à percevoir ce chef-d'œuvre sous un nouvel angle. Il est important de noter que ce spectacle a été spécialement conçu pour célébrer la fin de la restauration exceptionnelle de ce polyptyque célèbre. La visite dansée du retable d'Issenheim aura lieu ce soir et demain à partir de 19h au musée Unterlinden de Colmar.