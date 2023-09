Jeux de piste au Hartmannswillerkopf :

Rendez-vous au Hartmannswillerkopf pour participer à deux aventures captivantes à travers la forêt de mémoire du champ de bataille. Vous avez le choix entre deux niveaux de défis : le parcours "Familial" pour une expérience accessible, où vous devrez résoudre des énigmes simples et traquer un trésor. Pour les amateurs de défis plus corsés, optez pour le parcours "Experte", une aventure qui vous demandera au moins 2 heures pour dénouer des énigmes plus complexes et relever des défis plus exigeants. Ces jeux sont à la fois divertissants et éducatifs, vous permettant d'en apprendre davantage sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez participer à ces jeux de piste chaque jour jusqu'au 12 novembre. Pour plus d'informations, visitez le site web www.memorial-hwk.eu.

Baptême de plongée à Habsheim :

Explorez le monde sous-marin lors d'une expérience de plongée inoubliable grâce aux baptêmes proposés par l'AS Mulhousienne Plongée. Rendez-vous ce soir au Centre Nautique de l'Ill Napoléon à Habsheim. Si la plongée vous captive, vous aurez l'opportunité de vous engager pour l'année, avec le club organisant diverses excursions en mer et en lac tout au long de l'année. Vous serez pris en charge avec un équipement neuf et de qualité lors de votre première plongée. L'événement débute à 20 heures ce soir au Centre Nautique de Habsheim.

Grande collecte solidaire aux profit des Bibliothèques sans frontières :

Participez à la 11e édition de cette noble collecte organisée par les magasins FNAC de France, y compris celui de Mulhouse. Tout au long de cette semaine, le public est invité à déposer des livres en bon état dans l'un des 190 magasins participants. Ces livres seront ensuite distribués à des écoles, des associations et des bibliothèques qui n'ont pas les moyens de s'équiper correctement. En dix ans, cette initiative a permis de collecter 2 280 000 livres, soit l'équivalent de 180 Tour Eiffel ! Si vous avez des livres en trop à la maison, n'hésitez pas à les apporter dès aujourd'hui et ce, jusqu'au 7 octobre, dans les magasins FNAC de Mulhouse ou Colmar Houssen pour soutenir cette noble cause.