Ce week-end à Colmar

Ce week-end, plongez dans l'univers coloré de la Color Run qui se déroulera demain au départ de la base nautique de Colmar Houssen. Préparez-vous pour une course de 4 km où vos pieds fouleront le sable, suivant ainsi le principe des fameuses "Color Run" ! Une ambiance enflammée sera assurée par la présence du DJ Chris Willsman. Le départ de la course est prévu pour 19h30, mais avant cela, une journée Olympiade vous attend. De 10h à 16h, venez profiter de différentes activités telles que le beach volley, le beach soccer, le teqball, le tir à l’arc, et bien d'autres encore... Il y en aura pour tous les goûts ! L'entrée est gratuite. Rendez-vous donc à la base nautique Colmar Houssen ce samedi 20 avril !

À Strasbourg, ne manquez pas la comédie musicale "Molière" demain

"Molière, l'Opéra Urbain" est le nom de ce spectacle musical innovant qui réunit sur scène chanteurs, slameurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens, tous vêtus de costumes d'époque du 17ème siècle, pour raconter l'histoire de Molière. Cette comédie musicale est signée par Dove Attia et met en vedette des artistes tels que la chanteuse Lou et Petitom. Vous aurez l'occasion de découvrir ce spectacle demain à 15h ou à 20h30, ainsi que dimanche à 15h, au Zénith de Strasbourg.

Le cirque Gruss est de retour dès aujourd'hui à Colmar

"Éternel" est le nom de la dernière création de la troupe du cirque Arlette Gruss. Assistez à un spectacle hors du commun avec des performances incroyables sous le grand chapiteau installé à Colmar. La première représentation aura lieu ce soir à 19h30, et d'autres sont prévues chaque jour jusqu'au 28 avril. Notez qu'une séance à tarif réduit est annoncée pour jeudi à 19h30. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cirque-gruss.com.