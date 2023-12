Aymeric Lompret est à découvrir à Saint Louis

Reconnu pour ses brillantes performances dans l'émission "On n'demande qu'à en rire" diffusée sur France 2, Aymeric Lompret figure parmi les humoristes français les plus en vue actuellement ! Dans son spectacle intitulé "Yolo !", il incarne un sans-abri ayant voyagé en blablacar et ayant égaré son chien, précisément à Saint-Louis. Il aborde sans tabou, avec un humour cinglant, des sujets tels que la crise du logement, la solitude, la malbouffe, les inégalités…

Ne manquez pas Aymeric Lompret et "Yollo" à la Coupole de St. Louis ce soir à 20h.

Ahmed Sylla ce soir au méga CGr de Colmar

L'acteur sera présent en personne pour présenter en avant-première le film "Comme un Prince". L'histoire de Souleyman, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des Jeux Olympiques. Cependant, suite à une bagarre et une blessure, il sera contraint d'abandonner son rêve. Il s'agit d'une belle comédie dramatique portée par une histoire captivante.

Venez découvrir ce film en avant-première ce soir au CGR de Colmar, suivi d'un échange avec Ahmed Sylla.

“Je clique donc je suis” à la salle Europe de Colmar

Un spectacle de magie signé Thierry Collet. Durant cette représentation, les spectateurs sont invités à apporter leurs téléphones et à les garder allumés. À travers des expériences de mentalisme, ces appareils connectés révéleront beaucoup de choses sur le "meilleur des mondes" dans lequel nous évoluons ! Un spectacle bluffant à ne pas manquer ce soir à la salle Europe de Colmar à partir de 20h. Et pour ceux qui le manqueraient, une autre représentation est prévue demain, au même endroit, à la même heure !