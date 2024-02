Le Salon des Vignerons Indépendants à Strasbourg

La 31ème édition de cet événement est en cours aujourd’hui au parc des expositions. De nombreux producteurs indépendants sont à l'honneur et vous invitent à découvrir leurs meilleurs cépages… (avec modération). C’est un véritable tour de France des caves viticoles qui vous attend, offrant la possibilité de visiter les caves de toutes les régions de France en un seul et même lieu. Ce salon se tient jusqu’à ce soir au parc des expositions de Strasbourg.

Le salon Expo Habitat à Waldighoffen

Le salon Expo Habitat fait son retour à Waldighoffen. Près de 300 exposants sont présents aujourd’hui pour aborder les sujets de la construction, de la rénovation et de la décoration intérieure, tout ce qui concerne le bâtiment. La 40ème édition de ce salon habitat se déroule jusqu’à ce soir à la salle polyvalente de Waldighoffen et dans les chapiteaux spécialement installés alentour. Rendez-vous jusqu'à 19h. Pour plus d’informations, consultez gbs-expohabitat.com.

C’est parti pour le Carnaval de Bâle

Le Carnaval de Bâle, connu sous le nom de Morgenstreich, est le plus grand de Suisse et l’un des plus populaires en Europe. Il a débuté à 4h ce matin dans les rues de Bâle, où une foule incroyable s'est déjà rassemblée. Ce carnaval sera célébré pendant 3 jours avec des parades, de la musique, et une gigantesque exposition de lanternes, entre autres. Une particularité du carnaval de Bâle : le public ne se déguise pas et ne se mêle pas au cortège, il est purement spectateur. Les enfants, en revanche, auront l'occasion de se déguiser demain pour la cavalcade des enfants dans les rues bâloises. Le carnaval de Bâle se poursuivra jusqu’à mercredi.