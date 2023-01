Coup d’envoi du festival Complicité à Huningue : C’est parti pour le festival Complicité à Huningue. Une 11e édition qui séduira un public très large grâce à sa programmation variée. Il y aura de tout et pour tout le monde : de la musique, du théâtre, de la danse des marionnettes etc… Avec des thématiques parfois légères, parfois plus sérieuses qui interrogeront sur notre quotidien. Plus de 10 spectacles sont prévus rien que pour le week-end à venir. Impossible de tout vous dire, le plus simple est de vous diriger sur le site www.ville-huningue.fr/fr/agenda-vie-culturelle/

Ce festival complicité se déroulera jusqu’au 29 janvier inclus.

Retour du Hopla Comedy : Le Hopla Comedy est un concours d’humour. 4 humoristes, 2 bas rhinois 2 haut rhinois, vont se succéder sur scène. Le public aura la mission de décider qui est le meilleur, de décerner un bretzel d’Or. Ce Hoplà Comedy c’est demain mais vous pouvez réserver vos places dès maintenant. RDV à la loge du temps de Morschwiller le bas. Ouverture des portes à 19h30, début de la soirée à 20h.

Inscription : https://helloasso.com/associations/oz-arts-citoyens/evenements/hopla-comedy-1?

Soirée fun à Big little : Bon plan pour tous les étudiants. Soirée fun organisée par le clous de Mulhouse, en partenariat avec Florfm. C’est ce jeudi soir de 18h30 à 23h. Infos et inscriptions sur crous-strasbourg.fr. Cerise sur le gâteau : les sandwichs et les boissons sont offerts.

Inscriptions : https://www.crous-strasbourg.fr/evenement/soiree-a-big-little/