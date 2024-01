Le retour de la soirée Le Carnage

Le Carnage, la soirée électro tant attendue, fait son grand retour en 2024. Toujours fidèle à ses traditions, l'événement s'associe une fois de plus à FLOR FM. Rendez-vous demain soir au Grillen de Colmar pour une expérience inoubliable. Les meilleurs DJs d'électro, de Hard Music et de musique commerciale seront présents, répartis sur deux scènes avec une décoration et une ambiance exceptionnelles. La soirée "Le Carnage" débute à 20h, ne manquez pas cette occasion au Grillen de Colmar.

Si vous êtes impatient de faire la fête dès ce soir, dirigez-vous vers le Phare à Altkirch pour la soirée Génération 2000 avec DJ Mast.

Avis aux lycéens, pensez au salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle

Pour les lycéens, n'oubliez pas le salon de l'orientation et de l'évolution professionnelle. Cet événement s'adresse aux élèves de Première et de Terminale, ainsi qu'aux adultes cherchant une évolution professionnelle tout au long de leur vie. Avec plus de 10 000 m² dédiés, le parc expo de Mulhouse accueillera plus de 200 écoles, universités, organismes de formation et plus de 300 professionnels de divers secteurs. Des ateliers thématiques seront également proposés pour vous aider à avancer dans votre projet professionnel. Le salon se tiendra ce samedi de 9h à 17h. Préparez votre visite dès aujourd'hui en ciblant les secteurs et les professionnels que vous souhaitez rencontrer sur le site dédié.

Grande soirée caritative demain en faveur de la SPA Mulhouse

Enfin, une grande soirée caritative est prévue demain en faveur de la SPA Mulhouse. Tous les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront reversés pour soutenir les animaux du refuge en quête d'une nouvelle famille. Le programme comprend un défilé de mode mettant en vedette des mannequins et des personnalités accompagnés d'animaux, suivi d'un apéritif et d'un repas gourmand. Tout au long du gala, vous aurez la possibilité de parrainer un animal ou de faire un don pour soutenir l'association. La soirée se déroulera à l'auberge du Zoo de Mulhouse et nécessite une inscription préalable auprès de l'auberge. Pour plus d'informations, consultez le site www.spa-mulhouse.fr.