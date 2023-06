Festival Remp’Art à Neuf Brisach :

Un festival s'est établi dans les remparts de Neuf-Brisach ce week-end et sera présent tout au long de l'été. Vous pourrez y découvrir des œuvres d'artistes, ainsi que des créations réalisées par des élèves français et allemands. C'est une occasion parfaite de vous promener le long des fortifications et de découvrir de superbes créations artistiques.

Le thème de cette année vise à apporter de la joie, de la couleur et de la vie ! En prime, un vaste programme d'animations sera proposé tout au long de la saison estivale.

Ce festival, nommé Remp’Art, restera en place jusqu'au 30 septembre.

C’est le retour des baptêmes de plongée à Mulhouse :

Vous avez l'opportunité de découvrir la plongée sous-marine avec l'AS Mulhousienne Plongée tous les lundis au stade nautique (accès à côté du McDo). Lors de cette activité, vous pourrez vous familiariser avec cette discipline et, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous engager davantage. Le club organise des sorties en mer et en lac tout au long de l'année.

Il est important de noter que le club met à votre disposition du matériel neuf et de qualité, afin de vous permettre de commencer cette activité sans vous ruiner. Cependant, pensez à apporter votre maillot de bain et une serviette.

Le baptême de plongée aura lieu ce soir à 20h au stade nautique de Mulhouse. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Facebook de l'AS Mulhousienne Plongée.

Il est toujours possible de donner son sang :

Chaque semaine, les équipes de l'EFS (Établissement Français du Sang) se mobilisent dans le Haut-Rhin pour organiser des collectes mobiles. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne santé, vous avez la possibilité de faire un don de sang.

Un don de sang prend environ une heure de votre temps. Si vous souhaitez participer à une collecte, voici quelques rendez-vous importants à noter. Aujourd'hui, une collecte est prévue à Katzenthal à partir de 15h30, ainsi qu'à Dannemarie et Tagolsheim à partir de 16h30.

Demain, une collecte est annoncée à Kunheim, Pfaffenheim et Metzeral à partir de 16h30.

Votre don de sang peut sauver des vies, alors n'hésitez pas à vous impliquer si vous remplissez les critères requis.