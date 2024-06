Ouverture du jardin d’été du Gatsby Bar

À partir d’aujourd’hui et pour tout l’été, le Gatsby Bar propose son jardin d’été chaque soir du mercredi au dimanche. Venez profiter d'une ambiance guinguette, de diverses animations sportives (football, badminton, etc.), de soirées animées par un DJ chaque samedi, et d'happy hours de 16h à 19h du mercredi au vendredi. Le jardin d’été du Gatsby Bar à Mulhouse sera ouvert jusqu’au 1er septembre.

Clued’au Château à Guebwiller

Participez à une nouvelle enquête qui vous plongera dans le monde de la viticulture du XXe siècle. Dans cette période où les vignes sont ravagées, un professeur tente de créer des pieds de vignes américains greffés. Mais soudainement, son travail disparaît. Votre mission sera de découvrir qui a volé le laboratoire. L'enquête se déroule dans le parc de la Neuenburg et nécessite d'écouter et de regrouper des témoignages. C’est gratuit et accessible à partir de 12 ans. Rendez-vous chaque jour du mercredi au dimanche de 10h à 18h30.

De l’impro ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse

Des joueurs d’improvisation théâtrale venus de France et du Québec vont s’affronter dans des matchs où la seule règle est qu’il n’y a pas de règles. Leur objectif : faire vibrer et rire le public pour remporter la bataille. Un concept de street improv débarque à Mulhouse ce soir. Rendez-vous à l’Entrepôt dès 20h30. Plus d'infos et réservations sur https://www.lentrepot.org.

