Mulhouse : Vous pourrez découvrir dès ce soir à l'entrepôt de Mulhouse le dernier spectacle de Marianne James. La jury de l’émission “Incroyable Talent” débarque dans le Haut-Rhin avec son spectacle d’humour et de chant spectacle nommé “Tout est dans la voix”. Marianne James retrace l’histoire du chant à travers les époques. Elle chantera et fera chanter le public aussi. Marianne James à l’Entrepôt de Mulhouse c’est ce soir, vendredi et samedi dès 20h30. Infos et résa sur www.lentrepot.org.

Mulhouse : Chasse au trésor géante ayant pour titre : Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. C’est FAR Escape qui vous invite à relever le défi lancé au plus célèbre des détectives, Sherlock Holmes, et au plus illustre voleur de tous les temps, Arsène Lupin !

Il faudra choisir votre Team ( Holmes ou Lupin) puis vous devrez retrouver un œuf Fabergé en moins d’une heure. Cette chasse au trésor aura lieu ce soir de 18 à 19h mais également demain à Mulhouse à la Plaine du Waldeck. Vous pouvez vous inscrire pour la séance de ce vendredi via le mail farescapegame@gmail.com.

Haut-Rhin : Double After Work ce soir :