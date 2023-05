Le salon Eco Bio à Colmar :

C'est la 40e édition avec plus de 500 exposants, tous engagés dans une démarche écologique, biologique et respectueuse de l'environnement.

Il y aura également des concerts, des spectacles, des animations, des conférences, des ateliers... Bref, un peu de tout pour mettre en avant l'écologie. Une nouveauté cette année : un marché couvert. Il s'agit d'un véritable lieu de vie qui mettra à l'honneur les producteurs locaux et leurs produits.

Rendez-vous au parc expo de Colmar jusqu'à dimanche.

La fête du cochon qui continue tout le weekend à Ungersheim :

La 54e édition de la fête du cochon à Ungersheim touche à sa fin ce dimanche. Cependant, de belles animations sont encore au programme, notamment la soirée mousse ce soir !

Demain, vous aurez l'occasion de danser avec l'orchestre Challenger lors d'une soirée dédiée aux tubes.

Et pour clôturer en beauté, un dimanche animé vous attend avec de la danse, une course de cochon et un flash mob.

Retrouvez le programme complet du week-end sur le site lafeteducochon.fr

Le premier RNB Brunch au Phare à Altkirch

Ce dimanche, préparez-vous à découvrir le tout premier RNB Brunch, qui se déroulera de 11h à 18h. Au programme... une formule Brunch de 11h à 14h, sur réservation, suivie d'une ambiance musicale exceptionnelle avec les meilleurs hits RNB des années 2000 mixés par Alex Da Kosta. La formule Brunch est proposée au prix de 39 euros, et si vous souhaitez simplement venir danser dans l'après-midi, l'entrée sera de 10 euros.