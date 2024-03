À Ranspach-le-Haut, l'eau est mise à l'honneur

En cette semaine dédiée à l'eau, nous sommes conscients de sa valeur précieuse et des menaces qui pèsent sur elle. Ce soir, vous êtes invités à un moment de partage, d'échange et d'information. Deux films documentaires, "Face aux changements" et "Sur le chemin de l'eau en Éthiopie", seront projetés, mettant en lumière l'impératif de préserver cette ressource vitale. Ensuite, un échange avec le réalisateur des films nous permettra de rechercher collectivement des solutions pour protéger notre eau. Rendez-vous ce soir à 20h à la salle des pompiers de Ranspach-le-Haut. L'entrée est gratuite.

Grande collecte de sang ce mardi à Colmar

La salle des Catherinettes à Colmar accueillera toute l'après-midi cette collecte, acte citoyen et solidaire par excellence. Chaque année, grâce aux donneurs, un million de patients sont soignés ou sauvés. Un don peut sauver jusqu'à trois vies, c'est pourquoi chaque don compte. La collecte se déroulera de 14h à 19h. Des collectes auront également lieu à partir de 16h à la salle des fêtes d'Oberhergheim et dès 16h30 à la salle des fêtes de Fortschwihr. Demain, d'autres collectes sont prévues à Rouffach à 16h, ainsi qu'à Feldbach et Habsheim à partir de 16h30.

Le spectacle "Gardiennes" ce soir à Hésingue

Fanny Cabon incarne pas moins de dix femmes différentes dans ce spectacle solo, une réflexion sur l'évolution de la condition féminine à travers les siècles. C'est un hommage vibrant à toutes les femmes, mais aussi une célébration de l'amour et de la vie, parsemée d'humour. "Gardiennes" a d'ailleurs été récompensé du titre de meilleur seul en scène au festival Avignon OFF en 2018. Ne manquez pas cette représentation ce soir à 20h30 à la Comète de Hésingue.