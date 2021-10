ALTKIRCH : Ce soir à 21h le cinéma Le Palace à Altkirch diffuse en avant première le film « Venom : Let There Be carnage ». Ça raconte l’histoire donc de Venom, l’ennemi de Spider Man qui va rencontrer un tueur en série très particulier. Les infos complètes et la réservation sur le site du cinéma Le Palace d’Altkirch.

MULHOUSE : Le restaurant la Can’tin à Mulhouse vous propose de participer à une soirée d’initiation à la dégustation de vins avec Éric Schneider, sommelier alsacien. Ça démarre à 19h30, la soirée est à 36€ par personnes sur réservation par téléphone ou mail : 07 63 98 53 62 ou uva.schneider@gmail.com

MULHOUSE : La brasserie K à Mulhouse vous propose dès 17h une soirée Only girls. Au programme, coupe de crémant, planchettes, bar à cosmétiques, massages assis et aromathérapie. Le numéro de téléphone de réservation pour la soirée : 03 89 60 44 44.