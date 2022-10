Fête anniversaire à Mulhouse : On fête aujourd’hui les 50 ans de la bibliothèque les Coteaux. Sur place tout un tas de jeux, d'ateliers créatifs et un spectacle. Un conte musical : Jack et le haricot magique interprété par la compagnie des Gens normales. Deux séances pour ce spectacle tout public : A 14h30, puis à 18h.

RDV pour ce bel anniversaire à la bibliothèque des Coteaux de Mulhouse.

Festival Cinoch à Rixheim : Cinoch est un festival ciné qui s’adresse aux enfants et aux familles . Thème de cette 23ème édition : « l’étrange et la bizarrerie ». Une bonne quinzaine de films ont été sélectionnés selon cette thématique, mais aussi des ciné-concerts et des ateliers pédagogiques toujours autour du cinéma... Festival Cinoch est un rendez-vous solidement ancré à Rixheim ! RDV à la passerelle des aujourd’hui et jusqu’au 02 novembre.

Afterwork à Mulhouse : C’est au KFE MONTAIGNE que vous avez RDV ce soir. Au programme de la soirée : Tarifs After-Work, Grignotage et Ambiance musicale ! Les Afterwork c’est toujours un bon plan, l’occasion d’une soirée sympa. Ne ratez pas celui de ce soir dès 19H au Kfe Montaigne.