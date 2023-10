Magie à l'Entrepôt de Mulhouse

Découvrez dès aujourd'hui Léon le magicien à l'Entrepôt de Mulhouse. Son spectacle "Magic Live 2" s'est rapidement hissé en tête des réservations au Festival Off d'Avignon 2023. Préparez-vous à être ébloui par son incroyable talent, et profitez de l'immersion totale grâce à la technologie de son écran géant. Si vous êtes prêts à vivre cette expérience magique, rejoignez-nous ce soir, demain et samedi à l'Entrepôt de Mulhouse à 20h30. Pour plus d'informations et pour réserver, visitez lentrepot.org.

Exposition temporaire captivante à la Nef des Jouets

Explorez l'univers des jeux vidéo dans l'exposition intitulée "Les jeux vidéo des origines à nos jours" à la Nef des Jouets. Découvrez les consoles emblématiques telles qu'Atari, GameCube, Wii, Playstation, et bien d'autres, exposées dans les vitrines du musée. Revivez les moments mémorables de votre enfance passée à jouer en solo ou avec des amis, grâce à cette exposition chronologique couvrant les années 1970 à aujourd'hui. Toutes les pièces exposées proviennent d'une collection privée. Une véritable plongée dans le passé pour les plus anciens et une découverte passionnante pour les plus jeunes. Rendez-vous à la Nef des Jouets de Soultz tous les jours de 14h à 18h (sauf les mardis).

After work à Colmar ce soir

Rejoignez-nous ce soir aux Incorruptibles pour l'afterwork de la semaine. Profitez de bons cocktails et de bières du monde avec modération, ainsi que de délicieuses tartes flambées à déguster. Jerem Maniaco sera aux platines pour assurer une ambiance musicale enflammée. Étant donné les conditions météorologiques moins clémentes que la semaine précédente, veuillez noter que cet afterwork se déroulera à l'intérieur, au restaurant La Taverne, juste à côté du bar, à Colmar.