Opération 68H chrono de retour : C’est une opération mensuelle organisée par Pôle Emploi qui s’adresse aux demandeurs d’emploi en priorité. Chaque mois, durant une semaine, les 10 agences haut-rhinoises de Pôle Emploi décident de mettre en avant un secteur qui peine à recruter. Des rencontres et des animations sont alors organisées pour mettre en relation les entreprises et les candidats.. Pour ce mois de septembre ce sont les métiers d'industrie qui seront présentés. Il y a plus de 4 700 postes à pourvoir dans notre département dans ce secteur.

68h chrono dédié à l’industrie c’est des aujourd’hui et jusqu’à vendredi pour en savoir plus il suffit de contacter Pôle Emploi.

Vous pouvez devenir vendangeur d’un jour : Justement si vous souhaitez tenter une expérience unique, notez bien ce RDV vendangeur d’un jour. Les Vignerons Indépendants d’Alsace, avec plusieurs Offices de Tourisme, proposent aux touristes comme aux locaux de vivre une journée spéciale. Vous vendangerez un ou 2 h mais ensuite il y aura des échanges, des dégustations aussi .. Vendangeur d’un jour, c’est ce samedi Domaine Weinzaepfel à Soultz. Il faut impérativement s’inscrire. Faites le sans attendre, il n’y a pas beaucoup de places.

Informations et réservations à l'Office de Tourisme de la Région de Guebwiller au 03 89 76 10 63 ou par email : info@tourisme-guebwiller.fr

Bourse aux livres à Habsheim : Cette grande bourse aux livres propose des milliers de livres à partir de 1 euros. Des romans, des livres de poches de style très différents. Si vous aimez lire, vous trouverez forcément votre bonheur. Cette manifestation débute ce lundi. RDV chaque jour de cette semaine de 10 à 18H à la salle du Rothus à Habsheim. Les bénéfices iront à l’association APF handicap France.