Visite guidée de soléa

Aujourd'hui, le réseau de transport public mulhousien, Solea, ouvre ses portes au public pour partager son histoire, dévoiler son centre d'exploitation, présenter son poste de contrôle, ainsi que ses trams, bus et cars qui desservent pas moins de 39 communes. Ces véhicules parcourent une distance impressionnante de plus de 6 millions de kilomètres par an et transportent quotidiennement près de 110 000 voyageurs.

Vous avez l'opportunité de participer à une visite guidée cet après-midi, de 14h à 15h30. Notez que cette activité est ouverte aux personnes âgées de 6 ans et plus, mais nécessite une inscription préalable. Vous pouvez encore tenter votre chance en contactant l'office du tourisme de Mulhouse.

Conférence BerrWatt ce mardi

En ce qui concerne la Conférence BerrWatt de ce mardi, les municipalités de Berrwiller et de Wattwiller unissent leurs forces pour la deuxième année consécutive en proposant l'événement intitulé "Berrwatt". L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au handicap tout en promouvant le sport, démontrant ainsi comment le sport peut aider à surmonter des situations très difficiles. Deux personnes inspirantes seront présentes pour partager leur expérience : Patrick Moyses, tétraplégique et quadruple champion du monde de Handibike, et Pascaline Metzger, atteinte de la maladie de Parkinson, qui court pour vaincre et surmonter la maladie.

La Berrwatt se tiendra ce soir à la salle Maurice et Katia Kraft de Wattwiller, promettant un moment inspirant.

Si vous aimez le Jazz, ne manquez pas le Colmar Jazz Festival

Pour les amateurs de jazz, ne manquez pas le Colmar Jazz Festival, qui célèbre sa 27e édition. Ce festival colmarien accueille une variété d'artistes et de musiciens nationaux et locaux, offrant une opportunité unique de vivre et de découvrir le jazz. Pas moins de dix concerts auront lieu dans quatre lieux différents, dont la Salle de spectacles Europe, le Théâtre Municipal, le Grillen et l'Église Saint Mathieu.

Le Colmar Jazz Festival est organisé par la ville de Colmar et se déroule actuellement, se terminant le 26 septembre. Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site festival-jazz@colmar.fr.