Ce week-end marque l'ouverture du marché de Noël de Ribeauvillé

Plongez dans l'atmosphère médiévale du marché de Noël de Ribeauvillé, ouvert exclusivement ce week-end et le suivant. Les passionnés de cette période sont conviés à découvrir l'authenticité des décors et à s'immerger dans la cité des Ménétriers. Attendez-vous à un véritable spectacle avec des personnages venus tout droit du Moyen-Âge : gueux, manants, danseurs, baladins... le tout enveloppé de la magie de Noël. Vous y trouverez des artisans, des délices gourmands, des décorations traditionnelles, des illuminations et de la musique. Le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé ouvre ses portes demain et dimanche, de 10h à 19h.

Pour une soirée pleine d'humour à l'entrepôt de Mulhouse

Ce soir et demain, découvrez Tristan Lucas, un spécimen assez rare : un Français heureux ! Avec sa bonne humeur contagieuse, il entraînera le public dans un tour du monde de la bêtise humaine. C'est hilarant, et pour information, Tristan Lucas a déjà remporté plusieurs prix lors de festivals d'humour. Rendez-vous ce soir et demain à 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver, consultez lentrepot.org.

Et encore plus d'humour à l'entrepôt : ce soir, exceptionnellement, le spectacle se déplace au Théâtre de la Sinne. Caroline Estremo, l'humoriste, présentera son one woman show "J'aime les gens" à 20h.

Concert de Broken Back au Noumatrouff

Vous avez entendu son titre "Away From Home" sur FLOR FM ! Broken Back sera en concert chez nous ce soir, présentant son dernier album "Smile Again". Les performances de Broken Back sont renommées pour leur énergie contagieuse et leur atmosphère électrisante. Rendez-vous ce soir à partir de 20h au Noumatrouff de Mulhouse.