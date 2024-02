J-1 avant Festivitas à Mulhouse

FestiVitas à Mulhouse est le rendez-vous incontournable des passionnés de voyages, de gastronomie et de vins ! Pour sa 12e édition, le salon accueille une multitude de voyagistes proposant des destinations exotiques ainsi que du tourisme local, parfois à proximité de chez nous. À l'honneur cette année, les Caraïbes sont mis en lumière dans la section voyage.

Côté gastronomie, FestiVitas réunit une sélection exquise de 45 vignerons venant d’Alsace, de toute la France, mais également d'autres contrées telles que l'Italie, la Grèce ou encore la Moldavie. L'événement se déroulera à partir de demain et se poursuivra jusqu'au 04 février au parc expo de Mulhouse. Pour plus d’informations, consultez www.festivitas.fr.

Mc Solaar en concert à Sausheim

Ce soir, le rappeur français MC Solaar enflammera la scène de l’Eden de Sausheim. Un concert de MC Solaar est une expérience à ne pas manquer ! Avec son énergie débordante et la subtilité de ses textes, il vous transporte dans un univers immersif. Si vous êtes fan de MC Solaar, assurez-vous d'assister à son concert. Rendez-vous ce soir à l’Eden de Sausheim à partir de 20h. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, visitez eden-sausheim.com.

Afterwork à Colmar

Rendez-vous ce soir au Moustache et Compagnie - le BAR BU. Ce bar vous accueille dans une ambiance décontractée pour profiter des tarifs spéciaux de l'afterwork tout en appréciant la musique mixée par DJ Nesquik. Des amuse-bouches et des tartes flambées seront également proposés pour accompagner votre soirée. Le Moustache et compagnie le BAR BU est situé rue André Kiener à Colmar. L'afterwork débute à 19h ce soir.