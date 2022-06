CERNAY : Rendez-vous de 9h à 19h à la place de l'église pour la Grande Foire d’été de Cernay. Au programme, des exposants en tout genre : Bijoux, alimentaire, déco, mode. Des animations, différents points de restauration. Vous retrouvez toutes les infos sur l'événement sur le site des vitrines de Cernay.

MULHOUSE : La cité du train à Mulhouse en profite pour lancer sa fête foraine ferroviaire. C’est ouvert de 10h à 17h30 d’abord tous les mercredis de Juin puis du 13 au 17 juillet et du 13 au 15 août 2022. Infos complètes sur le site citedutrain.com.

MULHOUSE : Dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi, rendez-vous sur le Parvis du Palais des Sports de Mulhouse pour découvrir le Bus Du Coeur Des Femmes. Dans ce bus, on propose des dépistages gratuits de maladies cardio-vasculaires et gynécologiques pour les femmes. Le bus est accessible pendant 3 jours donc de 9h à 17h, des animations sont également prévues. Toutes les infos sur la page Facebook Agir pour le cœur des femmes.