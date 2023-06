Le Rhin dévoile ses trésors :

"Le Rhin dévoile ses Trésors" est le nom de cet événement captivant qui offre au public la possibilité de découvrir le Rhin dans toute sa splendeur, en comprenant son fonctionnement et son importance à travers quatre grands jeux.

Tout d'abord, un escape game palpitant se déroulera le long du Rhin à Strasbourg, où les participants devront résoudre des énigmes pour avancer dans l'aventure. Ensuite, un jeu globe-trotter passionnant aura lieu à Rhinau, invitant les joueurs à explorer différentes étapes le long du fleuve. À Vogelgrun, une activité de géocaching promet des découvertes étonnantes tout en s'amusant à la recherche de trésors cachés. Enfin, une balade ludique à Kembs permettra aux participants de profiter d'une expérience enrichissante tout en admirant les paysages du Rhin.

Ce jeu est entièrement numérique et gratuit. Il vous suffit d'avoir de bonnes chaussures, un smartphone, une bonne dose de bonne humeur et une équipe motivée pour y participer ! De plus, si vous êtes performants, vous aurez la chance de remporter un vélo électrique ou une croisière sur le Rhin.

Pour obtenir plus d'informations sur cet événement excitant, veuillez consulter le site https://tresorsdurhin.fr/.

Plateau comedy queer ce soir à l’entrepot de Mulhouse :

La Ville de Mulhouse est fière de présenter ce spectacle captivant dans le cadre de sa programmation "Mulhouse au pluriel". Il s'agit d'un spectacle mettant en vedette la nouvelle génération d'humoristes Queer. Tout au long de la représentation, Noam Sinseau, Thomas Mereau, Mamari, Romain Albertech, Lou Trotignon et Natacha Prudent vous feront rire et vous feront évoluer.

Ce plateau Comedy Queer aura lieu ce soir à 20h30. Rendez-vous à l'entrepôt de Mulhouse pour assister à ce spectacle incontournable.

Pour obtenir plus d'informations et réserver vos places, veuillez consulter le site lentrepot.org.

Afterwork ce soir à Colmar :

Venez profiter du soleil et faire la fête sans forcément vous coucher tard ! Tout cela est possible grâce à l'afterwork organisé ce soir à Colmar. Le rendez-vous est fixé au bar Les Incorruptibles.

Au programme de cette soirée : des tarifs spéciaux pour l'afterwork, de quoi grignoter et une ambiance assurée par DJ Jérôme Maniaco. L'afterwork débutera à 19h, vous laissant amplement le temps de vous détendre et de vous amuser.

Ne manquez pas cette occasion de passer un agréable moment en profitant du soleil, de la bonne compagnie et de la musique entraînante de DJ Jérôme Maniaco. Rendez-vous ce soir au bar Les Incorruptibles pour un afterwork mémorable !