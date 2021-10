MULHOUSE : Ce soir, 20h, les Scorpions de Mulhouse jouent leur 5ème match de la saison de ligue Magnus à la patinoire de l’Illberg. Ils reçoivent les Dragons de Rouen, 5ème du classement. On vous offre vos places pour assister à la rencontre sur florfm.com.

COLMAR : Aujourdhui, demain et dimanche a lieu la Tattoo convention des 3 frontières de Colmar au Parc Expo. Plusieurs tatoueurs côté dans le milieu seront présent. Vous pourrez aussi vous faire tatouer sur un coup de tête si vous avez envie grâce au stand de tatouage flash. L’entrée est à 12€ la journée, les infos complètes à retrouver sur le site tattoo-colmar-convention.fr.

SELESTAT : Ce dimanche aura lieu la 29ème édition des Courses de Sélestat avec plusieurs niveaux proposés. Un semi marathon accessible à partir de 18 ans, une course de 10km et une de 5km. Renseignements et surtout inscriptions pour participer sur le site selestat.fr.