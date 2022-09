Les Estivales d'Ammerschwihr : Soirées animées avec marché du terroir. Rendez-vous place de l’Hôtel de ville à Ammerschwihr pour découvrir les produits des agriculteurs de la vallée de Kaysersberg et des environs. En prime, une ambiance musicale sera assurée par des artistes de la région. Les Estivales d'Ammerschwihr débutent ce soir à 18h.

Afterwork ce soir à Colmar : Une soirée pour bien clore la saison estivale, pour bien attaquer aussi la rentrée qui s’est amorcée ce matin. Ce soir dès 19h au bar le MOJO à Colmar avec tout ce qu’il faut pour être bien : grignotage apéro (avec modération) et ambiance DJ .

Soirée Rulantica Vibes : On peut aussi faire la fête ce soir, demaim et samedi à Rulantica, le parc aquatique d’Europa Park. A partir de 19h, place à une soirée estivale au pied de Svalgurok, le spectaculaire espace toboggans en extérieur. L’idée est d'offrir la possibilité de profiter des soirées, des couchers de soleil avec une boisson fraîche tout en profitant de l’eau des piscines et de musiques. Bon plan sympa donc ce soir à Rulantica en Allemagne.