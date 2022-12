La magie de Noël s’installe pour le weekend à Huningue : C’est le retour du Petit village de Noël à Huningue. Une septième édition qui débute ce vendredi 2 décembre dès 15h30 sur la place Abbatucci. Les visiteurs pourront se promener au cœur d’une petite forêt enchantée illuminée, mais aussi découvrir les 16 cabanons tenus par des artisans régionaux ou des commerçants proposant boissons chaudes et petite restauration sucrée et salée.

Programme complet sur : www.ville-huningue.fr

Une exposition à Munster : Après une pause de plus d’un an, l’Association artistique de la Vallée de Munster reprend ses activités. Du 2 au 18 décembre, elle propose son exposition d’hiver dans la salle de la Laub à Munster. Vous pourrez admirer les œuvres de peintres et sculpteurs de la vallée . C’est tous les jours de 15h à 18h en entrée libre !

Big Flo et Oli à l’Eden : Bigflo et Oli ont décidé de revenir aux sources. Ils veulent retrouver les salles dans lesquelles ils ont commencé et retrouver les sensations du début. C’est à l’Eden de Sausheim ce soir à 20h30.

Et ils seront de retour en Alsace le 3 novembre 2023 au Zénith de Strasbourg.