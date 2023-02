Le début de Fest’Impro : Fest'Impro, c’est le festival de théâtre d’improvisation , RDV incontournable pour tous les fans d’impro. Chaque année, le festival invite des ligues et des compagnies professionnelles de théâtre d’improvisation. Durant 4 jours, des matchs et des spectacles d’impro sont organisés au FORUM de Saint-Louis ! Cette année, la ligue Athila de Saint Louis affrontera une équipe belge, une équipe suisse et une équipe allemande.

La 17e édition de Fest' Impro débute ce jeudi et s’achèvera dimanche. Toute la programmation est à retrouver sur le site athila.fr.

Nouveau spectacle à l'entrepôt de Mulhouse : Une pièce d’humour :. L’histoire de 2 hommes : Max qui veut faire carrière dans le théâtre et remporter un molière. Et Yvou, son pote, qui accepte de l’aider. En échange, Max doit lui écrire une une comédie musicale pour épater Marie, l’Amour de sa vie !

Sauf que Marie va le quitter et ce pacte va être fragilisé. C’est une histoire pleine de quiproquo, de mensonges. C’est très drôle !

“Les hommes se cachent pour mentir” est à découvrir ce soir, demain et samedi soir 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse.

A Mulhouse, soirée Rock after Work : Une soirée organisée au Noumatrouff de Mulhouse. L’objectif est de faire des groupes de rock, très énergiques mais pas forcément connus. Ce soir c’est le groupe Pales qui sera sur scène. L’entrée est gratuite. Le bar ouvre à 18h30 et le concert commence à 19h30

Inscription, billetterie ou réservation :http://www.noumatrouff.fr/prochains-concerts/rock-after-work-pales-18h30