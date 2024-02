La 3e édition de Zomb’in The Dark se prépare à Neuf Brisach

Préparez-vous à une nuit épique à Neuf Brisach où se déroulera la 3e édition de Zomb’in The Dark. Cette course d'orientation nocturne vous plongera au cœur d'une ville fortifiée infestée de zombies. Armés d'une lampe et d'une boussole, votre mission sera de localiser un maximum de balises tout en évitant les hordes de morts-vivants. Cette soirée pleine d'adrénaline est prévue pour le 23 mars prochain. Les réservations sont obligatoires ! L'an dernier, 600 personnes ont participé !

Réservez dès ce soir à 20h sur le site https://zombinthedark.fr/. Vous avez le choix d'incarner un zombie (à partir de 18 ans) ou un survivant (à partir de 16 ans).

SF-Connexion est de retour à Colmar

Du fantastique et de la science-fiction vous attendent au Parc Expo de Colmar ce week-end lors de la 12e édition de SF-Connexion ! Au programme : concerts, interviews, cosplay, animations de doublage et la présence de plusieurs invités de renom tels que Dan Folger, célèbre pour son rôle de Jacob Kowalski dans les films Les Animaux fantastiques, et Aurélien Portehaut, Gauvain dans Kaamelott. Ne manquez pas non plus les voix emblématiques comme celle de Richard Darbois, Harrison Ford, Sylvester Stallone et Donald Reignoux, connu pour prêter sa voix à Titeuf et Kristoff de la Reine des Neiges.

SF-Connexion vous attend samedi et dimanche au parc expo de Colmar.

Le spectacle Art Corps Créative à Wittelsheim

Venez découvrir la dernière création de la troupe de danseurs hip-hop, Art Corps Créative, intitulée "Page Blanche". Suivez le parcours d'un danseur solitaire en quête d'inspiration, jalonné de rencontres surprenantes avec d'autres artistes. Vous serez transportés par un mélange fascinant de musique classique et de danse hip-hop.

"Page Blanche" d’Art Corps Créative sera présenté samedi à 20h et dimanche à 15h à la salle Grassegert de Wittelsheim. Pour plus d'informations, rendez-vous sur artcorpscreative.com.