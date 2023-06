Slow up alsace sera organisé ce week end :

C'est précisément dimanche que les cyclistes et les promeneurs alsaciens sont invités à se rendre sur la Route des Vins, au pied du Haut-Koenigsbourg. En fait, le Slow Up est une grande journée festive sans voitures visant à mettre à l'honneur les déplacements doux, notamment le vélo. L'idée est vraiment de ralentir le rythme et d'apprécier les petits bonheurs de la Route des Vins, entre Scherwiller et Bergheim.

Le Slow Up d'Alsace aura lieu ce dimanche de 10h à 18h.

Retour de chipo'zik à Mulhouse :

Chipo'zik, c'est le plus grand festival étudiant dans le Grand Est. Au programme, musique et barbecue. Le nom du festival fait référence à la chipolata avec "chipo" et à la musique avec "Zik". C'est la 18e édition qui débute aujourd'hui et qui se terminera demain. Pour faire la fête, rendez-vous sur l'herbe du Campus de L'Illberg à partir de 18h jusqu'à 2h du matin.

Chipo'Zik est un événement gratuit !

Retrouvez toute la programmation sur chipozik.fr.

C’est la Crazy Color à Bartenheim :

La 3e édition de cette course aura lieu demain. La Crazy Color propose aux participants un parcours de 5 km à effectuer en courant ou en marchant, au cours duquel ils peuvent s'asperger d'une poudre colorée ou même passer par un bain moussant géant. C'est un événement où le fun est le maître-mot.

La course ne débute qu'à 17h, sur la place du Marché, mais en parallèle, de nombreuses autres animations sont prévues tout l'après-midi et jusque tard dans la soirée.

La Crazy Color se déroulera demain à Bartenheim.