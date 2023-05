Challenge vélo M2A :

La M2A organise dès aujourd'hui la troisième édition de son challenge vélo : une opération motivante, responsable et solidaire. L'objectif est de tenter d'exploser les records de kilomètres ! Entreprises, associations, collectivités et établissements scolaires sont invités à faire parcourir aux effectifs le maximum de kilomètres en vélo pour se rendre au travail ou à l'école, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai ! L'an dernier, 718 participants avaient réalisé 80 767 kilomètres à vélo et économisé plus de 15 tonnes de CO2. Les inscriptions sont ouvertes sur le site challenge-velo.m2a.fr.

Soirée de lancement "Secrets de Fabriques " :

La Nef des sciences de Mulhouse vous invite à l'ouverture de son exposition « Secrets de Fabriques ». Le thème est le patrimoine industriel mulhousien. Pour ce soir, de nombreuses animations sont prévues : des jeux, des échanges, une visite guidée, le tout accompagné d'un buffet. Cette soirée de lancement est prévue à partir de 18h30 ce soir. L'entrée est gratuite. Toutefois, il est important de s'inscrire par mail à nef-des-sciences@uha.fr.

Collectes mobiles pour le don du sang :

Le don de sang est indispensable pour sauver de nombreuses vies. Les besoins des malades sont constants et importants : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don est précieux, car il permet de sauver 3 vies ! Si vous souhaitez vous mobiliser aujourd'hui, rendez-vous au Foyer de St Louis de 15h30 à 19h. Pour être éligible, il faut être majeur, en bonne santé et présenter une carte d'identité. Une collecte est également prévue cet après-midi à partir de 15h30 au Hangar de Kingersheim. Demain, une équipe sera déployée à Pulversheim pour vous recevoir.